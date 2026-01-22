До уваги тернополян! З 22 січня змінюється графік руху поїздів, у тому числі приміських

До уваги жителів Тернопільської міської територіальної громади!

У зв’язку з безпековою ситуацією, а також – ускладненим рухом на нещодавно ураженій ворогом фастівській ділянці, Укрзалізниця змушена внести корективи до графіку руху поїздів.

Зміни впроваджуються від сьогодні, 22 січня 2026 року, з метою забезпечення безпеки пасажирів та оптимізації логістики в умовах відновлюваних робіт.

Розклади приміських рейсів доступні на сайті: https://swrailway.gov.ua/timetable/eltrain/

Під час вибору конкретного поїзда в Укрзалізниці просять звертати увагу на дату дії розкладу — має бути зазначено «дійсний з 22.01.2026».

До моменту повної стабілізації руху можливі затримки в межах 1–2 годин, які можуть виникати залежно від інтенсивності руху на Фастівській ділянці.