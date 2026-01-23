Задимлення на складі у Бучачі: рятувальники вивантажили 200 тонн кукурудзяних відходів

У місті Бучач Тернопільської області через перегрів кукурудзяних відходів у складському приміщенні виникло задимлення. Оперативно на місце події виїхали рятувальники, які вжили заходів для охолодження осередку та організували контрольоване вивантаження близько 200 тонн матеріалу.

До роботи були залучені дві автоцистерни ДСНС та допоміжна техніка. Завдяки професіоналізму та злагодженим діям рятувальників вдалося запобігти пожежі та уникнути серйозних наслідків для підприємства.