Ікона з мощами святого рівноапостольного князя Володимира Великого прибула до Тернополя

З 23 січня по 20 лютого 2026 року у Тернопільсько-Зборівській архиєпархії Української Греко-Католицької Церкви перебуває ікона з мощами святого Володимира Великого – Хрестителя Руси-України. Перебування святині відбувається в межах Всецерковного паломництва єпархіями та екзархатами України з благословення Блаженнішого Святослава, Отця і Глави УГКЦ, а також архиєпископа і митрополита Тернопільсько-Зборівського Теодора Мартинюка, повідомляє пресслужба архиєпархії.

Ікону з мощами було доставлено до Архикатедрального собору в Тернополі урочистою процесією. Біля головного входу ікону зустріли священники собору та вірні. Відтак відбувся Молебень до святого Володимира Великого, а опісля кожен мав можливість приступити до ікони.

Звертаючись до присутніх, о. Сергій Сенчишин зазначив, що перебування ікони з мощами святого Володимира у Тернопільсько-Зборівській архиєпархії є нагодою для спільної та особистої молитви, а також нагадав про роль святого Володимира Великого як Хрестителя Руси-України та засновника київської християнської традиції.

Упродовж паломництва ікона з мощами відвідає всі деканати Тернопільсько-Зборівської архиєпархії, а також лікувальні заклади, де перебувають військовослужбовці. Перед святинею звершуватимуться молебні, акафісти та інші спільні богослужіння. До участі в молитвах запрошуються також представники інших християнських церков.

Тернопільсько-Зборівська архиєпархія УГКЦ повідомляє, що вірні можуть відвідати храми, де перебуватиме ікона, відповідно до оприлюдненого графіка паломництва.