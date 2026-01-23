На Тернопільщині діє спеціальний графік аварійних відключень через критичну ситуацію в енергосистемі

Увага! За розпорядженням НЕК «Укренерго» по Тернопільській області 23.01.2026 додатково застосовується спеціальний графік аварійних відключень (СГАВ).

Нагадуємо особливості СГАВ:

•Запроваджується за вказівкою диспетчера НЕК «Укренерго» у разі критичної ситуації в енергосистемі.

• Час на запровадження обмеження – 3 хвилини.

• Визначено час введення обмеження, спрогнозувати час завершення обмеження та заздалегідь попередити про застосування – не можливо.