На Тернопільщині діє спеціальний графік аварійних відключень через критичну ситуацію в енергосистемі
Увага! За розпорядженням НЕК «Укренерго» по Тернопільській області 23.01.2026 додатково застосовується спеціальний графік аварійних відключень (СГАВ).
Нагадуємо особливості СГАВ:
•Запроваджується за вказівкою диспетчера НЕК «Укренерго» у разі критичної ситуації в енергосистемі.
• Час на запровадження обмеження – 3 хвилини.
• Визначено час введення обмеження, спрогнозувати час завершення обмеження та заздалегідь попередити про застосування – не можливо.
Також протягом доби продовжують діяти графіки погодинних відключень.
Просимо споживачів ставитись до ситуації з розумінням. Причина запровадження обмежень – виключно наслідки російських атак на енергетичну інфраструктуру та як наслідок критична ситуація в енергосистемі.