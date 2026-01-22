Зміни в підчергах 5.2, 3.2 та 2.2: тернополянам варто звернути увагу на нові адреси

❗️До уваги жителів м. Тернополя! Зміни в підчергах ГПВ



🏠 З 22.01.2026 перелік адрес, наведених нижче, із підчерги 5.2 тимчасово перенесені на підчергу 3.2 згідно з графіком погодинних відключень.



📍вул. В.Великого 1 (кв. 1-80), 3 (кв. 1-118), 4, 4Б, 6, 7 (кв.161-268), 8, 10, 12;

📍вул. Курбаса 2, 4, 6, 6Б;

📍вул. Д.Вишневецького 1, 3, 5, 7, 9, 12;

📍вул. Симоненка 1;

📍вул. Київська 1, 3, 3С, 5 ,7 ,7В;

📍вул. Куліша 2, 4;

📍вул. Тарнавського 32, 34, 38;

📍провулок Тарнавського 1, 2, 4, 8;



🏠 З 22.01.2026 перелік адрес, наведених нижче, із підчерги 5.2 тимчасово перенесені на підчергу 2.2 згідно з графіком погодинних відключень.



📍вул. 15 квітня 1, 3, 5, 7, 7А, 9;

📍вул. Київська 18;

📍вул. Злуки 53, 53А, 55, 57, 59;

📍вул. Б.Бойчуків 1,1А, 3, 17;



🏠 З 22.01.2026 перелік адрес, наведених нижче, із підчерги 3.2 тимчасово перенесені на підчергу 5.2 згідно з графіком погодинних відключень.



📍вул. Захисників України 5 (кв. 109-324);

📍вул. Лепкого 5А, 7;

📍вул. Злуки 39, 41, 43;

📍вул. Л. Гузара 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12;

📍вул. Тарнавського 2, 4.



🏠З 27.01.2026 перелік адрес, наведених нижче, із підчерги 5.2 тимчасово перенесені на підчергу 3.2 згідно з графіком погодинних відключень.



📍вул. Лепкого 6, 6А, 8, 10;

📍вул. Київська 12,14,16;

📍вул. Гуцульська, Лемківська, Бойківська;

📍вул. Б.Бойчуків 5, 5А, 7, 9, 11, 13, 15;

📍вул. Галицька 56, 58;

📍вул. Коновальця 9 (кв. 1-32),15, 17, 18, 23.

