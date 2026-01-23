Клята війна забирає найкращих… Загинув молодий захисник Віталій Яцентюк з Тернопільщини

Клята війна знову і знову забирає життя найкращих українських синів, приносячи у їхні домівки смуток та сльози…

Відданий Військовій присязі, на вірність Українському народу, мужньо виконуючи військовий обов`язок, в бою за Україну, її свободу і незалежність під час виконання бойового завдання 21 січня 2026 року, поблизу н.п. Костянтинівка Донецької області обірвалось молоде життя військовослужбовця контрактної служби, солдата ЯЦЕНТЮКА ВІТАЛІЯ РУСЛАНОВИЧА, 2003 року народження, жителя с. Верхняківці Борщівської територіальної громади, повідомляє Другий відділ Чортківського РТЦК та СП.

Словами важко загоїти в серці болючу рану втрати. Адже смерть найріднішої людини – велике випробування. В цю гірку мить поділяємо горе сім`ї та схиляємо голову в глибокій скорботі.

Герої не вмирають, вони назавжди залишаються в наших серцях.

Вічна пам’ять і слава Українському воїну, який захищав Батьківщину та кожного з нас!

Нехай душа загиблого знайде вічний спокій, а Господь прийме, де праведні спочивають.