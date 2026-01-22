Тернопільська лікарня вперше в Україні успішно виконала операцію з пересадки рогівки за допомогою фемтоасистенції

Тернопільська обласна клінічна лікарня стала першим медичним закладом в Україні, де було успішно проведено передню пошарову пересадку рогівки з фемтоасистенцією (DALK) за допомогою новітніх лазерних технологій, повідомляють у медичному закладі. Операція була виконана професором В. М. Сердюком, і вже на наступний день після хірургічного втручання пацієнти відзначили значне покращення зору та виражений позитивний результат.

Виконання таких складних операцій стало можливим завдяки наявності у лікарні фемтосекундного лазера Ziemer Z8 LDV, який був придбаний в рамках транскордонного проєкту за Програмою Interreg NEXT Польща – Україна 2021-2027. Цей унікальний лазер працює в діапазоні наноджоулів і забезпечує високу точність операцій, мінімізуючи навантаження на навколишні тканини та знижуючи ризик післяопераційних ускладнень.

Завідувачка офтальмологічним відділенням лікарні Інна Гребеник пояснила: «Фемтосекундний лазер дозволяє виконувати надточні розрізи під час операцій, що суттєво покращує якість зору пацієнтів після операції і сприяє кращому приживленню трансплантату рогівки».

Це досягнення є важливим кроком у розвитку офтальмології в Україні та підтвердженням того, що Тернопільська обласна клінічна лікарня активно впроваджує інноваційні методи лікування, що відповідають європейським стандартам медицини.