“Неприпустимо!”: Тарас Пастух прокоментував інцидент з побиттям військовослужбовця у Кременці

Тарас Пастух, начальник Тернопільської обласної військової адміністрації, різко засудив інцидент, що стався в Кременці, де військовослужбовець Збройних сил України став жертвою побиття. Під час брифінгу він підкреслив, що для таких випадків не може бути виправдань, і що жодні емоції чи обставини не повинні виправдовувати насильство.

“Те, що сталося у Кременці, – неприпустимо! На Тернопільщині, як і загалом в Україні, не може бути місця насильству, особливо коли йдеться про військовослужбовця, який захищає нашу державу. Жодні емоції, обставини чи статус не можуть бути виправданням для побиття людини!” – наголосив Тарас Пастух.

Він також повідомив, що разом із керівниками обласної поліції та прокуратури провів зустріч з постраждалим військовослужбовцем, аби обговорити ситуацію та подальші кроки відповідних органів.

“Разом із керівниками обласної поліції та прокуратури зустрілися з військовим, який постраждав у цьому інциденті. Обговорили ситуацію, дії всіх причетних та подальші кроки відповідних органів”, – додав він.

Тарас Пастух також зазначив, що наразі триває розслідування. Уже опитані всі учасники та свідки події, зібрані необхідні докази, а підозри оголошено. Він також підкреслив, що здійснюється додаткова перевірка належного реагування працівників правоохоронних органів під час проведення слідчих дій.

“Моя позиція принципова – закон один для всіх. Винні обов’язково понесуть відповідальність. Хід розслідування перебуває на моєму особистому контролі”, – резюмував Тарас Пастух.

Головний поліцейський Тернопільщини Сергій Зюбаненко також висловив свою позицію стосовно цього інциденту. Він підкреслив, що жоден прояв насильства в суспільстві не може залишатися без належної правової оцінки, незалежно від статусу чи обставин конфлікту.

“Жодне насильство в суспільстві не може залишатися без належної правової оцінки — незалежно від статусу, посади чи обставин конфлікту. Особливо коли йдеться про військовослужбовців, волонтерів, ветеранів та сімʼї загиблих чи безвісти зниклих — одним словом про тих людей, які захищають державу”, – наголосив Сергій Зюбаненко.

Він також уточнив, що поліцейські Тернопільщини здійснюють повне та об’єктивне досудове розслідування за фактом побиття військовослужбовця ЗСУ. Станом на 21 січня, за результатами проведених слідчих дій, фігурантам оголошено підозру за ч. 2 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство).

“Під час конфлікту двоє підозрюваних місцевих підприємців побили офіцера Збройних сил України. Унаслідок події військовослужбовець звернувся за медичною допомогою — лікарі діагностували тілесні ушкодження обличчя та інших частин тіла”, – зазначив головний поліцейський області.

“Моя позиція чітка: закон один для всіх, а честь і гідність людини — недоторканні. Беру на особистий контроль хід розслідування цього кримінального провадження”, – підсумував Сергій Зюбаненко.

Досудове розслідування триває, і правоохоронці продовжують працювати над встановленням всіх обставин конфлікту.