Водій BMW у Підволочиську зберігав контрабанду нікотиновмісних товарів без марок акцизу

Незаконний обіг підакцизних товарів: патрульні виявили нікотиновмісну продукцію без акцизу



Учора на дорожній станції патрульної поліції у селищі Підволочиськ інспектори зупинили автомобіль BMW.



Під час перевірки документів 23-річний водій помітно нервував, тож патрульні провели поверхневу перевірку транспортного засобу та виявили ящик із нікотиновмісними речовинами без марок акцизного податку та дозвільних документів.



Зі слів чоловіка, продукцію він придбав через інтернет-магазин приблизно за 50 тисяч гривень та планував перепродати її на онлайн-платформах.



Для з’ясування всіх обставин події ми викликали поліцейського офіцера громади.



За виявленим фактом поліцейські склали на водія адміністративний протокол за ч. 1 ст. 164 (Провадження господарської діяльності без відповідних дозвільних документів) КУпАП.



☝️ Нагадуємо: незаконний обіг підакцизних товарів є порушенням та несе потенційну загрозу для здоров’я громадян.



Дотримуйтесь закону ‼️

Поділіться:









