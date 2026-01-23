Начальника Кременецького ТЦК, який “бикував” до військового, затримали на хабарі!

Головний поліцейський Тернопільщини Сергій Зюбаненко прокоментував ситуацію навколо побиття військовослужбовця у Кременці, яка активно обговорюється в соціальних мережах. Як зазначив Зюбаненко, інцидент набув нового розвитку, і зараз розслідуються не тільки факти побиття, а й дії одного з посадовців військкомату.

“Історія з побиттям військовослужбовця у Кременці, яка активно поширюється в соціальних мережах, сьогодні набула продовження”, — сказав Зюбаненко, уточнивши, що вчора двоє фігурантів, причетних до інциденту, були офіційно оголошені підозрюваними за статтею 296 Кримінального кодексу України (хуліганство, вчинене групою осіб). Суд обрав для них запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Поліція також отримала звернення від громадян, які виказали стурбованість діями заступника начальника Кременецького ТЦК. Під час конфлікту він замість допомоги потерпілому почав висловлювати йому претензії та захищати винуватців бійки. “Поводився зухвало на місці події, фактично захищаючи так званих «мажорів на квадроциклах», — зауважив Зюбаненко.

“Повідомляю, що раніше ми не могли надати правову оцінку його діям, оскільки тривали слідчо-оперативні заходи щодо цього військовослужбовця ТЦК, спрямовані на викриття його корупційної діяльності,” — додав він. Згодом стало відомо, що саме цей заступник начальника Кременецького ТЦК був затриманий під час операції СБУ і поліції.

“Сьогодні цю особу затримали оперативники СБУ спільно зі слідчими поліції за вимагання 3 тисяч доларів США за «вирішення питання» щодо безперешкодного оновлення військово-облікових документів і зняття з розшуку 28-річного жителя області.” Військового затримали безпосередньо під час отримання обумовленої суми та помістили до ізолятора тимчасового тримання відповідно до статті 208 КПК України.

“За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна та забороною обіймати певні посади,” — повідомив Зюбаненко.

Поліція висловила подяку працівникам СБУ, військовій службі правопорядку, військовим прокурорам і керівництву обласного ТЦК за принциповість, професіоналізм і швидке реагування під час проведення заходів.

“Далі буде…” — додав Зюбаненко, підкресливши, що розслідування триває.