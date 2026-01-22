На війні загинув молодий захисник Сергій Фурман з Тернопільщини

Трагічна звістка про загибель нашого земляка надійшла в Шумську громаду, повідомляє міський голова Вадим Боярський.

Від отриманих поранень в госпіталі помер військовий Фурман Сергій Дем’янович, 1999 року народження, житель села Кордишів.

Кривава війна обірвала молоде життя, забравши доброго сина, вірного друга та надійного побратима. Відважний воїн понад усе мріяв про вільне майбутнє на рідній землі. Старший солдат служив оператором-механіком, до останнього подиху залишаючись вірним присязі.

Навчався Саргій в Шумській загальноосвітній школі №1. Мав багато друзів, любив спорт. Був цілеспрямованим, завжди дотримувався свого слова та вмів відстоювати власну думку. Його щирість та вірність робили його душею будь-якої компанії.

Серце Героя зупинилося 17 січня 2026 року поблизу населеного пункту Богородичне на Донеччині.

Вічна пам’ять Герою!

Висловлюємо щирі співчуття рідним, близьким, друзям та бойовим побратимам!





