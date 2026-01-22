У Кременеччині чоловік загинув через чадний газ після пожежі у будинку

Поліція розслідує випадок смерті 67-річного чоловіка, ймовірно, внаслідок отруєння чадним газом у Кременеччині. Повідомлення про можливу пожежу надійшло на спецлінію Лановецького відділення поліції 21 січня 2026 року близько 11:00.

Староста одного з сіл Кременеччини повідомив, що з будинку місцевого жителя йде дим. На місце події виїхали працівники служби з надзвичайних ситуацій та слідчо-оперативна група поліції. Однак, активного горіння рятувальники не виявили. Під час огляду будинку було знайдено частково обгоріле тіло господаря, 1958 року народження.

Сусіди розповіли, що чоловік проживав сам і мав схильність до зловживання спиртними напоями. Як припускають інспектори пожежної безпеки, причиною займання став несправний електроприлад. Зокрема, саморобний обігрівач був прив’язаний до бильця ліжка, що могло призвести до тління матраца. За попередніми даними, 67-річний чоловік отруївся чадним газом.

За цим фактом поліція відкрила кримінальне провадження за статтею 115 Кримінального кодексу України, з поміткою “нещасний випадок”.