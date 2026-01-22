Майже 11,4 млрд грн ПДФО: надходження від платників Тернопільщини зросли на третину

У 2025 році платники області перерахували до зведеного бюджету країни 11 мільярдів 373,7 мільйонів гривень податку на доходи фізичних осіб (ПДФО). Це на 30% більше, ніж за 2024 рік, надходження зросли на більш як 2,6 млрд гривень.

Загальна сума податкових надходжень розподілилася наступним чином:

– 6,8 млрд грн отримали бюджети територіальних громад області;

– майже 4,6 млрд грн було спрямовано до державного бюджету.

Податок на доходи фізичних осіб залишається ключовим джерелом наповнення бюджетів усіх рівнів. Завдяки стабільному надходженню ПДФО забезпечується фінансування таких важливих сфер, як освіта, медицина, соціальний захист населення, а також реалізуються інфраструктурні проєкти в громадах.