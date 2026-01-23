Тернопільський «клієнт» заплатив 14 600 доларів за незаконний виїзд за кордон: організатор затриманий

За процесуального керівництва прокурорів Тернопільської окружної прокуратури повідомлено про підозру жителю Хмельниччини. Йому інкримінують організацію незаконного переправлення особи через державний кордон України, а також сприяння у його вчиненні порадами та вказівками, що здійснювалося з корисливих мотивів (ч. 3 ст. 332 КК України).



За даними слідства, підозрюваний пообіцяв допомогти тернополянину перетнути кордон поза офіційними пунктами пропуску. Потерпілий мав бронь від мобілізації, проте не мав права виїзду за кордон. Скориставшись цим, мешканець сусідньої області запропонував свої «послуги», які оцінив у 14 600 доларів США.



Через месенджер WhatsApp підозрюваний надавав інструкції та поради щодо незаконного перетину кордону. Також він запевнив у можливості перевезення з Тернополя до узгодженого місця збору для подальшого виїзду.



18 січня 2026 року фігурант приїхав за «клієнтом» до Тернополя, де отримав від нього 14 600 доларів США оплати. Одразу після цього чоловіка затримали в порядку ст. 208 КПК України.

Підозрюваному обрали запобіжний захід – тримання під вартою з можливістю внесення 133 тис грн застави.



Досудове розслідування здійснюють слідчі РУП ГУНП в Тернопільській області за оперативного супроводу УСР в області та контррозвідки УСБУ в області.

Поділіться:









