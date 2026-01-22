У Тернопільській області 22 січня запровадили спеціальний графік аварійних відключень електроенергії

У Тернопільській області за розпорядженням НЕК «Укренерго» 22 січня 2026 року додатково запроваджено спеціальний графік аварійних відключень електроенергії (СГАВ). Про це повідомили енергетики.

Зазначається, що спеціальний графік аварійних відключень вводиться за вказівкою диспетчера НЕК «Укренерго» у разі виникнення критичної ситуації в енергосистемі. Час на запровадження обмежень становить до трьох хвилин.

Енергетики наголошують, що у межах СГАВ визначається лише момент введення обмежень, водночас спрогнозувати час їх завершення або завчасно попередити споживачів про застосування відключень неможливо.

Крім того, протягом доби в області продовжують діяти графіки погодинних відключень електроенергії.

Мешканців Тернопільщини просять поставитися до ситуації з розумінням. Причиною запровадження обмежень є виключно наслідки російських атак на енергетичну інфраструктуру, що призвели до критичної ситуації в енергосистемі України.