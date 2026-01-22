З брил льоду та з фантазією: діти на Тернопільщині збудували “льодовий палац”
На хуторі Ліщина Зборівської громади з’явився незвичний зимовий об’єкт — «льодовий палац», який насправді є кольоровим іглу, збудованим місцевими дітьми з великих брил льоду.
Ідея виникла на тлі складних погодних умов та перебоїв з електропостачанням. Про креативну ініціативу повідомили на сторінці «Загір’я Зборівське».
«У зв’язку зі складними погодніми умовами і відключеннями світла в Ліщині урочисто відкрили просторий Льодовий Палац. Енергозабезпечення повністю автономне. Надійно захищає від снігопадів. Пасує при потребі для проведення урочистих подій», — жартома зазначають у дописі.
Саме це кольорове іглу і стало тим самим «льодовим палацом». Діти використали брили льоду, перетворивши зимову забаву на справжній артоб’єкт, який уже встиг привернути увагу мешканців громади.