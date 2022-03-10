У Тернополі запрацює новий автобусний маршрут №38
Маршрут попередньо працюватиме в тестовому режимі та проходитиме вулицями: Руська – Замкова – С. Крушельницької – Збаразька – просп. Злуки – Генерала М. Тарнавського – Київська – 15 квітня – Протасевича – Лесі Українки – Слівенська – просп. С.Бандери – Руська – Замкова з усіма зупинками на шляху проходження.
Працюватимуть на автобусному маршруті №38 наразі п’ять одиниць транспорту – це нові низькопідлогові автобуси, які нещодавно прибули у Тернопіль.