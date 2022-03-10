15:26 | 10.03.2022
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Новини Тернополя 

У Тернополі запрацює новий автобусний маршрут №38

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Маршрут попередньо працюватиме в тестовому режимі та проходитиме вулицями: Руська – Замкова – С. Крушельницької – Збаразька – просп. Злуки – Генерала М. Тарнавського – Київська – 15 квітня – Протасевича – Лесі Українки – Слівенська – просп. С.Бандери – Руська – Замкова з усіма зупинками на шляху проходження.

✅ Працюватимуть на автобусному маршруті №38 наразі п’ять одиниць транспорту – це нові низькопідлогові автобуси, які нещодавно прибули у Тернопіль.

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