На Тернопільщині за цінами слідкуватимуть спеціальні моніторингові групи

6 березня Кабінет міністрів ухвалив постанову №223, відповідно до якої в країні встановлюють регулювання роздрібних цін на ряд харчові продукти, пальне та лікарські засоби. Відповідно на місцях створять моніторингові групи за участі Нацполіції, Держспоживслужби, військової адміністрації та органів місцевого самоврядування.

Так, за словами очільник обласної військової адміністрації Володимира Труша, ціна на дизпаливо в області наразі становить 31 грн, а на бензин – 34 грн.

«Але щоб зараз не було паніки, бо ця постанова дозволяє зміну ціни в межах 7 грн. Відповідно, максимальна ціна на дизпаливо може бути 39 грн, а на бензин – 41. Сьогодні провели нараду з компаніями, що представлені в області: OKKO, WOG. Ціни змінюються, важко завозити бензин. Але вони мають розуміти, що зарплати в людей не збільшилися», – пояснює Труш.

Для потреб військових працює інший механізм: нафтотрейдери надають їм безкоштовно і бензин, і дизпаливо.

Так, відповідно до постанови, на період воєнного стану, введеного Указом Президента України від 24 лютого 2022 р. № 64 «Про введення воєнного стану в Україні», обласні військові адміністрації разом з Національною поліцією, Державною службою з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, Державною службою з лікарських засобів та контролю за наркотиками забезпечують контроль за встановленням суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі цін на такі товари:

борошно пшеничне,

макаронні вироби,

батон,

хліб,

крупа гречана,

крупа вівсяна,

свинина,

яловичина,

птиця (тушки курячі),

молоко,

масло вершкове,

сметана,

яйця курячі,

олія соняшникова,

цукор кристалічний,

капуста білокачанна,

цибуля ріпчаста,

буряк,

морква,

картопля,

етанол (розчин 96%),

нестероїдні протизапальні лікарські засоби вітчизняні,

антибактеріальні лікарські засоби вітчизняні,

бензин (марки А-92, А-95),

дизельне пальне,

газ скраплений для автомобілів.

ТМЦ-Інфо