У Тернополі зібралися кращі українські і закордонні стоматологи

Упродовж двох днів – 23-24 травня 2019 року – в конгрес-центрі навчально-оздоровчого комплексу «Червона калина» понад 100 кращих лікарів-стоматологів з України та з-за кордону обговорювали актуальні проблеми галузі, ділилися досвідом і приймали низку важливих рішень. Науково-практичну конференцію «Ternopil Dental Summit» вдруге організували представники стоматологічного факультету Тернопільського національного медичного університету, – повідомляють у навчальному закладі.

Захід відкрив ректор ТНМУ, професор Михайло Корда.

«Приємно, що ця конференція стає традиційною для нашого університету. Я переконаний, що з кожним наступним роком кількість учасників буде зростати – і Тернопіль стане центром стоматологічної наукової та практичної думки. Маю надію, що Ternopil Dental Summit збиратиме провідних стоматологів України та з-за кордону і в наступні роки. Переконаний, що упродовж цих днів ви отримаєте нову інформацію та досвід, у вас будуть нові знайомства. Цей самміт стане для вас корисним у науковому та практичному аспектах. Бажаю всім продуктивної роботи і приємного часу на гостинній Тернопільській землі», – побажав очільник вишу.

Від імені оргкомітету виступив завідувач кафедри ортопедичної стоматології, професор Петро Гасюк, який зазначив, що самміт є прекрасною нагодою для фахівців стоматології зустрітися і поспілкуватися. Він коротко представив головних доповідачів конференції.

Цього року на конференцію вперше приїхав ректор Ташкентського державного стоматологічного інституту, професор Жасур Різаєв, який представив доповідь «Запальні захворювання пародонта у хворих з метаболічним синдромом».

Доцент Української медичної стоматологічної академії Іван Попович доповів на тему «Можливості сучасного адгезивного шинування зубів у хворих з ураженням тканин пародонту».

Про значення біомеханіки дентальних імплантів для практичного лікаря розповів доцент Буковинського державного медичного університету Роман Левандовський.

Професор Української медичної стоматологічної академії Давид Аветіков представив доповідь «Сучасні погляди на діагностику та патогенетичне лікування патологічних рубців шкіри та слизової оболонки порожнини рота».

Цього дня – 23 травня 2019 року – учасники самміту заслухали ще низку актуальних доповідей.

Під час конференції також відбулися майстер-класи від партнерів. На їх закінчення учасники отримали відповідні сертифікати.

Як зазначають організатори заходу, розглянуті актуальні проблеми клінічної та експериментальної стоматології сприятимуть впровадженню наукових досягнень та інноваційних технологій в практичну стоматологію.

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