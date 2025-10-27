Московські уламки: Як Україна продовжує наносити удари по російських військових об’єктах

16:41 до ночі 26 жовтня 2025 року мер Москви Сергій Собянін оприлюднив низку повідомлень про знешкодження безпілотників, які прямували до столиці росії. За його словами, російські сили ППО вдало знищили БПЛА, які наближалися до Москви. Однак подробиці щодо руйнувань не були розкриті.

Дим після вибухів у Комунарці

Телеграм-канал Astra повідомляє, що після вибухів, що пролунали в районі селища Комунарка, на території лісового масиву був помічений дим. Astra зазначає, що геолокація кадрів підтверджує, що вибухи сталися саме в Комунарці, неподалік від Проєктованого проїзду.

Атаки на російські нафтопереробні заводи

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну зростає кількість атак на різні об’єкти на території РФ. Протягом 2024-2025 років цільовими об’єктами часто ставали нафтопереробні заводи (НПЗ). Генштаб ЗСУ неодноразово підтверджував ці атаки, заявляючи, що Сили оборони України продовжують виконувати операції, спрямовані на зниження бойового потенціалу російських військ і тиск на Росію з метою припинення агресії.

Ці атаки підкреслюють масштаб і рішучість України в боротьбі проти російської окупації та сприяють погіршенню військових ресурсів РФ.