Тернопільщина: Як захиститися від грипу та COVID-19 — результати моніторингу

Тернопільський обласний центр контролю та профілактики хвороб оприлюднив результати епідеміологічного моніторингу за останні сім днів, надавши актуальну інформацію щодо ситуації з грипом, ГРВІ та COVID-19 на території області.

Загальна захворюваність

Протягом останнього тижня (20–26 жовтня 2025 року) в Тернопільській області зафіксовано 411 випадків на 100 тисяч населення (4186 осіб загалом). В порівнянні з попереднім тижнем, захворюваність на ГРВІ зменшилась на 5,8% (4186 випадків проти 4444).

Статистика захворюваності серед дітей

Питома вага дітей серед усіх хворих склала 59,7%, що становить 2498 осіб, серед яких школярі складають 62,7% (1565 осіб). Однак, за останній тиждень захворюваність серед дітей зменшилась на 5,1%, а серед школярів — на 8%.

Госпіталізації

За звітний тиждень було госпіталізовано 122 особи, з яких 73 дитини (59,8%). Це на 15,1% більше, ніж попереднього тижня, коли було госпіталізовано 106 осіб.

COVID-19: Падіння захворюваності

Щодо COVID-19, за тиждень зафіксовано 28 випадків захворювання, що складає 0,7% від загальної кількості всіх випадків ГРВІ. У порівнянні з попереднім тижнем, кількість захворілих на COVID-19 зменшилась на 37,8% (28 випадків проти 45). Серед лабораторно підтверджених випадків COVID-19 діти складають 17,9% (5 випадків).

Вакцинація: Важливість профілактики

З початку епідсезону в області було вакциновано 1104 осіб проти грипу за допомогою вакцин ДжіСіФлю (Корея) та Ваксігрип (Франція). Вакцинація проти COVID-19 є безкоштовною, а вакцинація проти грипу — рекомендована і може бути закуплена коштом місцевих бюджетів, підприємств або за власні кошти.

Поради лікарів

Фахівці наголошують на важливості вакцинації як найефективнішого методу захисту від вірусних інфекцій, що набирають обертів в осінньо-зимовий період. Вакцина проти COVID-19 не є аналогом вакцини проти грипу, тому важливо здійснювати комплексний захист, щоб зберегти своє здоров’я та здоров’я оточуючих.

Детальнішу інформацію та консультації щодо вакцинації та профілактики захворювань можна отримати в місцевих медичних закладах або звернутись до Тернопільського обласного центру контролю та профілактики хвороб.