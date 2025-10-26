03:20 | 27.10.2025
У Тернополі зник підліток! Вийшов з церкви і пішов у невідомому напрямку

Тернопільська поліція розшукує 15-річного хлопця, Ореста Григоращука, який зник 26 жовтня 2025 року. Згідно з повідомленням, Орест вийшов із приміщення церкви на вулиці Київській, 2а у Тернополі близько 12:00 та пішов у невідомому напрямку. До теперішнього часу його місцезнаходження залишаються невідомим.

Прикмети зниклого:

  • Зріст: близько 180 см

  • Статура: худорлява

  • Волосся: кучеряве

  • Одяг: чорна куртка, темні штани, кросівки чорно-бежевого кольору

Усі, хто має будь-яку інформацію щодо місцезнаходження Ореста, просять негайно звернутись до поліції за телефоном (0352) 27-11-70 або на спеціальну лінію 102.

Поліція закликає громадян бути уважними та допомогти у розшуку підлітка.

