У Тернополі зник підліток! Вийшов з церкви і пішов у невідомому напрямку
Тернопільська поліція розшукує 15-річного хлопця, Ореста Григоращука, який зник 26 жовтня 2025 року. Згідно з повідомленням, Орест вийшов із приміщення церкви на вулиці Київській, 2а у Тернополі близько 12:00 та пішов у невідомому напрямку. До теперішнього часу його місцезнаходження залишаються невідомим.
Прикмети зниклого:
-
Зріст: близько 180 см
-
Статура: худорлява
-
Волосся: кучеряве
-
Одяг: чорна куртка, темні штани, кросівки чорно-бежевого кольору
Усі, хто має будь-яку інформацію щодо місцезнаходження Ореста, просять негайно звернутись до поліції за телефоном (0352) 27-11-70 або на спеціальну лінію 102.
Поліція закликає громадян бути уважними та допомогти у розшуку підлітка.