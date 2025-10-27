Коли брехня пахне кров’ю: історія суду, що врятував Кременець від погрому

Весна 1753 року. Кременець, місто, де руїни замку Бона пам’ятають гучні крики страчених і блиск мечів. Але саме в цей час, коли ніч була особливо темною, над містом нависала інша загроза — брехня, що могла привести до страшного погрому. І хоча кров дитини вже була пролита, правда, сказана слабким голосом, здатна була змінити хід історії. Це був суд, який змусив вірити, що навіть у найтемніші часи правда може врятувати.

Цю історію розповідає адвокат Віталій Сідоров, підкреслюючи, як важливо не забувати уроки минулого, коли маніпуляції і фейки можуть стати причиною масових жертв.