У Тернополі знову затримали раніше судимих грабіжників

Двоє чоловіків, які вже мали проблеми із законом за майнові злочини, знову стали фігурантами кримінальних проваджень. Цього разу — за грабежі, вчинені в обласному центрі.

Оперативники Тернопільського районного управління поліції встановили причетність до злочинів 41-річного тернополянина та 31-річного жителя Хмельницької області. За даними правоохоронців, зловмисники проігнорували зауваження працівників торгових закладів і винесли товари, не оплативши їх на касі. Один із випадків трапився на вулиці Руській, інший — на вулиці Чорновола.

За обома фактами слідчі розпочали кримінальні провадження за ч. 4 ст. 186 ККУ (грабіж, вчинений в умовах воєнного стану). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до десяти років.

Наразі вирішується питання про оголошення фігурантам підозри. Слідчі дії тривають.