14:31 | 10.09.2025
ШАНА ГЕРОЯМ:

ПОГЛЯД

Новини Тернополя. Тернопільські новини та події

Війна 

У тернопільському небі ППО збило “Shahed” та ракету

Redaktor 0 Views Прокоментуй!

Сьогодні, під час чергової масованої атаки на Україну, росіяни здійснили обстріл з використанням дронів і ракет. Над Тернопільщиною були збиті ворожі обʼєкти. Про це повідомляє голова військової адміністрації Вячеслав Негода.

  • Сьогодні під час повітряної тривоги над територією області збито 1 БпЛА типу «Shahed» та 1 ракета.

Завдяки ефективній роботі системи ППО постраждалих немає, а також не зафіксовано пошкоджень від уламків. Влада висловила подяку силам протиповітряної оборони за оперативне і точне знешкодження загроз.

Ситуація під контролем, місцева влада продовжує моніторити обстановку і закликає громадян до обережності та дотримання правил безпеки.

Внаслідок атаки на Волочиськ є поранені, пошкоджені складські приміщення. Оновлено
Житомирщина під атакою: є загиблі, поранені та пошкодження після ворожих ударів

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *