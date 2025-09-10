У тернопільському небі ППО збило “Shahed” та ракету

Сьогодні, під час чергової масованої атаки на Україну, росіяни здійснили обстріл з використанням дронів і ракет. Над Тернопільщиною були збиті ворожі обʼєкти. Про це повідомляє голова військової адміністрації Вячеслав Негода.

Сьогодні під час повітряної тривоги над територією області збито 1 БпЛА типу «Shahed» та 1 ракета.

Завдяки ефективній роботі системи ППО постраждалих немає, а також не зафіксовано пошкоджень від уламків. Влада висловила подяку силам протиповітряної оборони за оперативне і точне знешкодження загроз.

Ситуація під контролем, місцева влада продовжує моніторити обстановку і закликає громадян до обережності та дотримання правил безпеки.