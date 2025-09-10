Діти намагалися підірвати таунхаус у Львові
СБУ запобігла теракту у Львові: російські спецслужби намагалися використати підлітків
Служба безпеки України зірвала спробу російських спецслужб здійснити теракт у Львові. Для цього ворог завербував двох неповнолітніх — 14 та 15 років.
За даними слідства, підлітки мали підірвати таунхаус, у якому проживав військовослужбовець Сил оборони. Виконавці залишили біля входу в будинок саморобний вибуховий пристрій, замаскований у горщику для квітів.
Щоб дистанційно активувати вибухівку в момент наближення захисника до помешкання, агенти додатково встановили камеру з віддаленим доступом.
СБУ завчасно викрила злочинні наміри, запобігла трагедії та затримала виконавців під час закладання вибухового пристрою.