Діти намагалися підірвати таунхаус у Львові

СБУ запобігла теракту у Львові: російські спецслужби намагалися використати підлітків

Служба безпеки України зірвала спробу російських спецслужб здійснити теракт у Львові. Для цього ворог завербував двох неповнолітніх — 14 та 15 років.

За даними слідства, підлітки мали підірвати таунхаус, у якому проживав військовослужбовець Сил оборони. Виконавці залишили біля входу в будинок саморобний вибуховий пристрій, замаскований у горщику для квітів.

Щоб дистанційно активувати вибухівку в момент наближення захисника до помешкання, агенти додатково встановили камеру з віддаленим доступом.

СБУ завчасно викрила злочинні наміри, запобігла трагедії та затримала виконавців під час закладання вибухового пристрою.