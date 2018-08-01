У Тернополі з’явився ще один пункт, де можна взяти велосипед на прокат

Молодіжний Центр Тернополя відкрив нову послугу — прокат велосипедів:

Чому?

Взяти велосипед на прокат – це найкращий спосіб провести час у мальовничих куточках міста Тернополя верхи на наших вірних “залізних конях”! Велосипед – це набагато швидше, ніж пішки, і абсолютно нешкідливо для Вас і всієї планети. Сівши на велосипед, вам не доведеться простоювати у тривалих заторах і витрачати на це не тільки час, але і нерви.

Куди поїхати?

Велосипед є універсальним транспортом. Взявши у нас на прокат велосипед, Ви можете за досить короткий час, із задоволенням і без заторів, потрапити і покататися в таких чудових місцях Тернополя, як Парк ім. Тараса Шевченка біля Тернопільського ставу, Гідропарк, Парк національного відродження, Театральна площа, бульвар Шевченка, вулиця Валова.

Скільки велосипедів є доступними для прокату?

У нашому гаражі – 2 велосипеди у відмінному стані, на яких приємно і зручно їздити по будь-якій місцевості Тернополя: заміських шосе, асфальтованих міських вулицях або паркових алеях.

Всі наші велосипеди налаштовані і змащені – сів і поїхав.

Де взяти велосипед?

Наше приміщення знаходиться в самому центрі міста на вул. Йосипа Сліпого, 3. Це чудовий старт для вашої подорожі, що дозволяє обрати будь-який маршрут.

Я просто приходжу і беру велосипед?

Для того, щоб взяти велосипед, потрібно зареєструватися, здійснивши передоплату, та підписати договір. Після цього ви зможете залишити в нас або ваші документи, або ж грошову суму.

Коли можна отримати велосипед?

З 10:00 до 19:00 ви можете орендувати велосипед у нашого адміністратора.

Скільки це коштує?

Вартість: 50 грн – за 3 години прокату та 150 грн – прокат на весь день.

Ці кошти підуть на проекти МЦ, тому ви дійсно робите внесок у нашу молодь та місто.