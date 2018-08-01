Мер Чорткова повернув власникові загублений iPhone

Традиційний прийом у міського голови Володимира Шматька розпочався незвично. Напередодні, 29 липня п.р., сім’я з Чорткова, повертаючись до дому, знайшла на одній з лавочок, що на площі Героїв Євромайдану забутий кимось iPhone. Оскільки, річ коштовна, свідомі та добропорядні громадяни Чорткова віддали знахідку міському голові. Звісно ж, мер міста віднайшов власника телефону, яким виявився житель вул. В. Великого, 2 Б та передав телефон йому особисто. Щасливий молодий чоловік подякував Володимиру Петровичу та людям, які відповідально поставились до знахідки.

За повідомленням міської ради.