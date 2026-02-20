У центрі Тернополя на гарячому зловили злодія
20 лютого о 1:40 на пульт централізованого спостереження поліції охорони Тернопільщини надійшов сигнал тривоги з магазину в центрі Тернополя.
Уже за чотири хвилини наряд прибув за адресою спрацювання сигналізації. Вхідні двері торгового закладу були відчинені.
Під час обстеження приміщення правоохоронці виявили всередині чоловіка та викликали слідчо-оперативну групу Тернопільського районного управління поліції ГУНП в області.
Як з’ясувалося, місцевий мешканець 1984 року народження намагався викрасти з магазину алкогольні напої та гроші, але спробу незаконного проникнення зафіксували сповіщувачі сигналізації.
Оперативне реагування, злагоджені дії та технічні можливості охоронної системи вкотре довели: об’єкти під охороною перебувають під надійним захистом навіть у нічну пору.