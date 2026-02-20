У ніч на 20 лютого в Тернополі вивезли 1120 м³ снігу

У Тернополі під час нічного прибирання з міських вулиць вивезли близько 1120 кубометрів снігу. До нічних робіт було залучено 19 одиниць спеціальної техніки та 24 працівники.

Вивезення снігу проводили з вулиць Софії Стадникової, Оболоня, Торговиці (частково) та Медової.

Роботи з очищення міста від снігу продовжуються. Водночас у тернопільській міській рідв наголошують, що за належний стан прибудинкових територій відповідають балансоутримувачі, а контроль здійснює управління муніципальної інспекції. Якщо двори, під’їзди чи прилеглі ділянки залишаються нерозчищеними, жителі можуть повідомити про це через Viber муніципальної інспекції за номером +380 067 447 3278 або зателефонувати на гарячу лінію 1580. У разі порушення правил благоустрою до відповідальних осіб та фізичних осіб-підприємців застосовують адміністративні заходи впливу.

Автовласників просять враховувати встановлені тимчасові дорожні знаки та не паркувати транспорт на ділянках, де працює снігоприбиральна техніка, щоб не перешкоджати роботам.