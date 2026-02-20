Історична подія для Тернопільщини: 78 пам’яток області потрапили до Державного реєстру нерухомих пам’яток

Кабінет Міністрів України за ініціативою Міністерства культури України вніс 78 пам’яток національного значення в Тернопільській області до Державного реєстру нерухомих пам’яток України.

Йдеться про об’єкти у Тернопільському, Кременецькому та Чортківському районах. Серед них — знакові пам’ятки регіону:

Костел монастиря домініканців у Тернополі — визначна пам’ятка архітектури пізнього бароко XVIII ст. (1749–1779 рр.);

Костел бернардинів у Бережанах, збудований у XVII столітті як частина монастирського комплексу. Він вирізняється монументальністю та оборонними рисами;

Комплекс споруд монастиря кармелітів у Теребовлі, споруджений 1635 року на місці дерев’яного монастиря;

Василіанський монастир у Бучачі, який був одним із основних центрів зосередження василіянських іконописців у XVIII — першій половині XIX ст.

Міністерство культури України спільно з обласними державними адміністраціями системно оновлює та актуалізує дані про пам’ятки, які раніше перебували у Списку пам’ятників архітектури УРСР. Зокрема, уточнюються назви, датування та місцезнаходження об’єктів.

На основі відомостей Реєстру оновлюватиметься Перелік пам’яток, що не підлягають приватизації.