Медзаклади Тернопільщини отримали 288 кисневих балонів
«Нафтогаз України» благодійно передав медзакладам Тернопільщини 288 кисневих балонів.
Вони слугуватимуть у лікуванні «ковідних» пацієнтів, які потребують додаткового кисню.
Медичний кисень і в Україні, і у світі є лікарським засобом. Найчастіше його використовують при важкому перебігу хвороб органів дихання, серцевій недостатності, отруєннях та для операційного наркозу для тяжкохворих пацієнтів та новонароджених немовлят. Саме тому питання в його забезпеченні у медзакладах є життєвоважливим, надто в умовах пандемії.
Ці кисневі балони передадуть у 17 медичних закладів.
Найбільше їх отримає Тернопільський регіональний фтизіопульмонологічний медичний центр – 36, по 27 – Козівська, Кременецька та Почаївська лікарні.