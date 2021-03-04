Медзаклади Тернопільщини отримали 288 кисневих балонів

«Нафтогаз України» благодійно передав медзакладам Тернопільщини 288 кисневих балонів.

Вони слугуватимуть у лікуванні «ковідних» пацієнтів, які потребують додаткового кисню.

Медичний кисень і в Україні, і у світі є лікарським засобом. Найчастіше його використовують при важкому перебігу хвороб органів дихання, серцевій недостатності, отруєннях та для операційного наркозу для тяжкохворих пацієнтів та новонароджених немовлят. Саме тому питання в його забезпеченні у медзакладах є життєвоважливим, надто в умовах пандемії.

Ці кисневі балони передадуть у 17 медичних закладів.

Найбільше їх отримає Тернопільський регіональний фтизіопульмонологічний медичний центр – 36, по 27 – Козівська, Кременецька та Почаївська лікарні.