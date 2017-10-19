Новини Тернополя 

У Южноукраїнську малюють мурал за мотивами картини художника з Бережан

Irena 37 Views Прокоментуй!
Проект. Таким мурал мав би виглядати в ідеалі.

До художника з Бережан Олега Шупляка звернулися люди з Южноукраїнська Миколаївської області з проханням дозволити використання картини “Берегині” для стінопису.

— Я погодився і допоміг адаптувати роботу, — розповів Олег Шупляк. — Позаяк вона не була задумана мною як монументальний твір”.

Підготовчий контурний малюнок.

12 жовтня розпочато роботи над муралом. Мурал — різновид монументального малярства, який виконується на стіні або на штукатурці, закріпленій на стіні. 

Фотоматеріали — куратора проекту Алёна Сидоренко.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *