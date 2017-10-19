Тернополяни з нетерпінням очікують від Віктора Шумади хорошого вчинку

Тернополяни з нетерпінням очікують від секретаря міської ради Віктора Шумади оприлюднення проекту рішення щодо заборони котелень на торфі. Проект рішення був поданий ще 12 жовтня, але досі не відома його доля. Саме Віктор Шумада згідно з посадовими обов’язками відповідальний за оприлюднення проектів рішень та їх включення в порядок денний. Крім того, чиновник написав, що ніколи не чинив і не буде чинити перешкод в оприлюдненні рішень. Отже справа за ним…

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