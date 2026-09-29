Юні тернопільські борці здобули перемоги на міжнародному турнірі в Катовіце

26 вересня у місті Катовіце (Республіка Польща) відбувся XIX Międzynarodowy Memoriał Jana Czai i Jana Adamaszka w zapasach w stylu klasycznym. Турнір зібрав юних спортсменів із Польщі та інших країн, які змагалися у різних вікових та вагових категоріях.

Участь у змаганнях взяли й тернопільські спортсмени – вихованці комунального закладу «Дитячо-юнацька спортивна школа з греко-римської боротьби» Тернопільської міської ради, які гідно представили своє місто на міжнародній спортивній арені, здобувши такі результати:

2009–2010 р.н.:

51 кг — Матвій Кротюк – I місце;

71 кг — Кирило Барабаш – ІІІ місце.

2011–2013 р.н.:

60 кг — Кіріл Ілляшенко – I місце;

68 кг — Арсен Калинович – IІ місце.

2014–2016 р.н.;

35 кг — Артем Цирулик – I місце;

38 кг — Тимофій Квасецький – IІІ місце;

47 кг — Матвій Небор – IІІ місце;

53 кг — Тимур Прохира – IІІ місце;

66 кг — Дмитро Гречук – I місце;

66+ кг — Захар Чапрак – IІІ місце.

Для юних борців участь у міжнародних турнірах є можливістю отримати цінний досвід, перевірити свої сили у поєдинках із представниками інших клубів та продовжити вдосконалювати спортивну майстерність.

Вітаємо тернопільських спортсменів та їхніх тренерів із високими здобутками і бажаємо нових впевнених виступів та перемог!

Щиро дякуємо Збройним Силам України за можливість нашим дітям тренуватися, змагатися та представляти Україну на міжнародній арені.