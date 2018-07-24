Учасникам благодійної літньої школи англійської мови в Заздрості показали фільм про Василя Сліпака

21 липня на базі четвертої благодійної літньої школи англійської мови у Заздрості відбувся показ фільму «МІФ» про Василя Сліпака. Подію проведено у формі ток-шоу із режисером фільму Іваном Яснієм та братом Василя Орестом Сліпаком.

«Міф» — український документальний фільм, який розповідає про життя українця Василя Сліпака, Героя України, кавалера орденів «За мужність» І ст. та «Золота зірка», всесвітньо відомого оперного співака, соліста Паризької національної опери, який покинув велику сцену, аби стати воїном і віддав життя, захищаючи Україну під час війни на її східних кордонах.

Українські режисери Леонід Кантер та Іван Ясній розпочали роботу над фільмом 11 липня 2016 року. Завдяки Орестові Сліпаку, братові співака, автори отримали доступ до архівів, зустрілися з його однокласниками, друзями дитинства, учителями, викладачами Львівської національної музичної академії імені Миколи Лисенка, артистами, композиторами і диригентами у Франції та Україна, друзями, братами та батьками.

Орест Сліпак поділився спогадами про дитячі роки Василя, про його стрімке сходження музичної кар’єри, а також про свідомий вибір відмовитися від блискучих перспектив, які дарувало йому майбутнє у Парижі, задля боротьби за Україну.

Іван Ясній розповів про задум і процес створення фільму, головною думкою якого є любов, про зустрічі з людьми, які безпосередньо працювали та воювали із Василем. Він, зокрема, зазначив, що чимало із них його побратимів, які виступали у фільмі, сьогодні, на жаль, розділили долю Василя. Хвилиною мовчання присутні вшанували пам’ять полеглих за волю України.

Кадети Олеського військово-морського ліцею висловили щиросердечну подяку Орестові Сліпаку за те, що його родина зуміла виховати для нашої держави Героя України, який для них, майбутніх захисників держави, є гідним взірцем для наслідування. Від імені всіх учасників школи директор Ірина Іванкович висловила обом гостям подяку за те, що, пропри щільний графік, вони знайшли час на зустріч із учасниками благодійної літньої школи, значний відсоток яких походить власне з окупованого Криму та Донбасу. Оплесками молодь нагородила авторів фільму за надзвичайні враження, отримані від перегляду.

На завершення ток-шоу, від імені Фундації імені Василя Сліпака, Орест Сліпак передав учням диски із записами творів у виконанні свого брата.

Прес-служба товариства «Свята Софія» США