У цьому тернопільському виші навчається 1706 іноземних студентів з 58 країн

Міжнародні студентські літні школи, які є однією зі знакових подій в Тернопільському державному медичному університеті імені І.Горбачевського, у тринадцятий раз відбулися в навчально-оздоровчому комплексі «Червона калина». Під час урочистого відкриття 21 липня 2018 року тісно було емоціям, щирим усмішкам, гостинності.

Цьогоріч сюди завітали представники Університету Аккону (Берлін, Німеччина), Тбіліського державного медичного університету (Грузія), Самаркандського державного медичного університету (Республіка Узбекистан), Ташкентського державного стоматологічного інституту (Республіка Узбекистан), Вищої школи безпеки (Познань, Польща), Вищої школи стратегічного планування в Домброві Гурніча (Польща), Люблінського медичного університету (Польща), Вроцлавського медичного університету (Польща), Ельблонзького гуманітарно-економічного університету (Польща), Університету Мансури (Єгипет).

З вітальним словом до сіх присутніх звернувся ректор ТДМУ, професор Михайло Корда.

«Насамперед, вітаю вас з початком Міжнародних студентських літніх шкіл. Щороку ми підтримуємо традицію проведення цього заходу і приймаємо в «Червоній калині» багатьох студентів з різних країн світу. У нас побували молоді люди з університетів США, Канади, Індонезії і Малайзії, багатьох європейських країн, держав Азії. Завжди радо вітаємо тут наших друзів з Грузії. Я радий бачити сьогодні нових наших друзів з Узбекистану, Німеччини та Єгипту. Вважаю, що ці школи важливі для вас, адже тут ви можете знайти нових друзів і комунікувати з представниками різних країн і університетів. Тільки комунікативні люди знаходять нових друзів, можуть краще зрозуміти інших, можуть зробити цей світ кращим.

Звертаючись до українських студентів, хочу сказати, що такі зустрічі важливі не тільки в плані комунікації. Через два тижні ваші нові друзі поїдуть додому і повезуть з собою тепло ваших сердець, часточку вашої душі. Вони у свою чергу будуть популяризувати наш університет, наше місто, нашу Україну. У нас сьогодні навчається 1706 іноземних студентів з 58 країн світу. Щороку закінчує університет майже 250 іноземних студентів. Вони повертаються додому і везуть з собою часточку нашого Тернополя і університету у свої країни. На мою думку, такі зустрічі роблять більше для популяризації України у світі, ніж офіційні дипломатичні зустрічі на високому рівні.

Я переконаний, що комунікація і спілкування важливі в час, коли в багатьох країнах триває війна, включаючи Україну. Нема сумнівів, що ми переможемо, що буде панувати у нашій країні, що ми будемо далі розвиватися в демократичному напрямку і робитимемо це за стандартами західного світу. Це буде залежати від вас – молодих, креативних, енергійних, розумних людей.

Сьогодні нелегкий час у світі, коли спостерігається зростання захворювань, коли важливим є питання громадського здоров’я. Саме ви є надією вашої нації і надією на зміни для людей у вашій країні. Майбутнє світу залежить від таких людей, як ви. Бажаю вам проведення чудового часу у «Червоній калині». Раджу вам бути активними і креативними. Не втрачайте жодної хвилини вашого часу даремно», – побажав Михайло Михайлович.

Під час урочистої церемонії відкриття літніх шкіл учасники проекту подарували усім присутнім у своєму виконанні вальс на відому пісню про тернопільські каштани.

Урочиста частина відкриття заходу продовжилася в актовій залі конгрес-центру НОК «Червона калина». Традиційно концертно-презентаційну програму було розпочато з представлення нашого багатого культурного спадку – вишиванок. Українська команда учасників літніх шкіл підібрала сучасні українські строї і вміло продемонструвала їх.

Фото, відео та текст прес-служби ТДМУ ім. І. Горбачевського