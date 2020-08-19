Укравтодорівці протиправно дали фірмі інспектора Тернопільської ОДА 35 мільйонів

10 серпня Служба автомобільних доріг у Івано-Франківській області підписала договір з ТОВ «Техномістбуд Холдинг» на капітальний ремонт мостового переходу через р.Лючка на км 94+415 дороги Татарів-Косів-Коломия-Борщів-Кам’янець-Подільський вартістю 35,42 млн гривень. Про це повідомляється у системі «Прозорро» .

Єдиним конкурентом на закупівлі для «Техномістбуд Холдинг» був один із фаворитів Укравтодору – ТОВ «ПБС»; після аукціону кінцева знижка компанії становить 4%.

4 серпня Державна аудиторська служба України за результатом моніторингу закупівлі встановила, що «Техномістбуд Холдинг» не завантажило до своїх тендерних документів банківську гарантію. Згідно з позицією ДАСУ, таким чином тендерна пропозиція підприємства не відповідала умовам тендерної документації, а тому не могла бути допущена і до аукціону, і бути визначена переможцем.

Згідно з висновком, ДАСУ зобов’язала Замовника «здійснити заходи щодо усунення виявлених порушень» протягом п’яти робочих днів з дня оприлюднення. Єдиним видом здійснення таких заходів є розірвання договору з компанією, однак станом на 17 серпня Замовник цього ще не зробив.

Згідно з протоколом узгодження цін на матеріальні ресурси, нафтові бітуми для покрівельних мастик БНМ-55/60 і БНМ-75/35 вартуватимуть 10 094 грн/т кожен. Пористий крупнозернистий асфальт марки І коштуватиме 2 598 грн/т, а дрібнозернистий щільний типу Б марки 2 – 2 922 грн/т. Крупнозернистий щільний асфальт типу Б марки 2 вартуватиме 2 598 грн/т. Бетон із крупністю заповнювача 20-40 мм в залежності від класу вартуватиме в діапазоні 1 896 – 2 654 грн/т. Щебінь фракції 40-70 мм марки М1000 коштуватиме 669 грн/м3.

Власниками ТОВ «Техномістбуд Холдинг» є Юрій Левкович та Володимир Шмир. ТОВ «Техномістбуд Холдинг» з 2018 року і по сьогодні перемогло у держзакупівлях на загальну суму 108,86 млн гривень. Виходці з Тернопільської області Володимир Шнир та Юрій Левкович обидва працювали у філії «Тернопільська дорожня мостова дільниця ДП «Тернопільського облавтодору». Левкович і Шмир разом із Петром Смолієм, Віктором Полякевичем та Галиною Білан є співвласниками ТОВ «Мостобуд», яке за період 2017-2019 року отримало підрядів на 183,52 млн гривень (замовником більшості з них є Тернопільська міськрада). Петро Смолій станом на березень 2019 року був провідним інспектором Управління капбудівництва Тернопільської ОДА.