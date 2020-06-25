Улюблену кав’ярню у центрі Тернополя захопили рейдери?

Конфлікт між тернопільським підприємцем та невідомими озброєними особами виник 24 червня зранку у самому центрі Тернополя – на вулиці Валовій,1. У цьому приміщенні розташована кав’ярня «Скаварідка». Та від ранку у приміщення не можуть потрапити ні її директор, ні працівники. Фізичний доступ до приміщення кав’ярні їм обмежили невідомі люди, – пише БезТабу.

Всередині залишилися особисті речі працівників закладу громадського харчування, дороговартісне обладнання, харчі, документація по кав’ярні, гроші у касі.

«Договір на оренду приміщення на Валовій, 1 у мене чинний до березня 2022 року, – розповів Назар Андрушко, фізична особа-підприємець. – Мені, як орендарю цього приміщення, офіційно ніхто нічого не повідомляв про те, що змінився власник, що він хоче змінити умови договору, абсолютно нічого. 24 червня о сьомій ранку до мене зателефонувала моя працівниця, яка відкриває заклад і готує його до роботи. Переляканим голосом розповіла, що за нею до кав’ярні увірвалася група озброєних людей в масках і виштовхали її на вулицю, повідомивши, що змінився власник і доступу до цього закладу ми більше не будемо мати. Я виїхав на місце події та викликав поліцію. Приїхав також мій юрист, ми надали невідомим копію чинного договору на підставі якого я здійснюю господарську діяльність у цьому приміщенні. Та реакції на це ніякої не було. Невідомі просто фізично заблокували нам вхід у приміщення, замінили замки. Моє майно, документи по кав’ярні, виручена готівка, харчі, речі працівників залишились всередині та їх це абсолютно не цікавить. Вони силоміць захопили приміщення, закрили двері і сидять всередині. За словами юриста, який представляє інтереси нового власника, вони надали копії купівлі-продажу приміщення поліції. Нашій стороні не було пред’явлено ніяких документів. Власник приміщення з яким я укладав договір оренди каже, що це рейдерське захоплення, що його незаконно позбавили прав на це приміщення і приміщення незаконно реалізували іншому власнику».

Те, що вчинені невідомими дії – це рейдерське захоплення вважає і юрист, який представляє інтереси Назара Андрушка.

«З юридичної точки зору є проблеми в обох власників, – зазначив Олександр Фльорків. – Попередній власник ймовірно буде оспорювати перекид права власності від нього до теперішнього власника, але то їхні проблеми. Орендарю не так важливо, хто є власником приміщення. Є діючий договір оренди, він не розірваний ні в одностронньому порядку, ні в двостороньому порядку за згодою сторін, і договір оренди судом не визнавався недійсним або не розривався. Якщо новому власнику не подобаються умови договору оренди, то варто було офіційно повідомити про те, що є новий власник даного приміщення. Якщо є пропозиції до умов договору оренди, то запропонувати свій варіант, ортимати погодження або відмову. Якщо щось не влаштовує, то спір можна вирішити у суді. На сьогодні ніхто не ставить під сумнів чинність самого договору оренди. Людина сплачувала і сплачує оренду, у людини залишилася велика кількість особистого і не особистого майна, є працівники, які мають там речі, є дороге обладнання, устаткування, продукти харчуваня, які швидко псуються, вся документація. Ми навіть не можемо підрахувати нанесені збитки, оскільки все залишилось всередині. Невідомі самовільно зайшли у приміщенян і позбавили орендаря будь-якого доступу до нього. На наше переконання ці діяння містять ознаки кримінальних правопорушень, які передбачені двома статями кримінального кодексу: перешкоджання законній господарській діяльності та самоуправство. Тобто новий власник самовільно, поза встановлений законом порядок, прийняв рішення про розпорядження таким чи іншим чином належним йому майном. Поза встановленим законом порядком тому, що закон говорить, що це спір, який має вирішуватися у суді, а не на вулиці, в центрі міста. Це є рейдерське захоплення.».

Підприємець звернувся з відповідною заявою до правоохоронних органів та очікує на їхні дії. Також планує звернутися для вирішення проблеми до суду.