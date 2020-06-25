Негода наробила біди в сімох селах Заліщицького району

Станом на 08.00 год. 25 червня внаслідок інтенсивних опадів рівень води у р. Дністер становить 8,15 над рівнем нуля. Також, спостерігається ріст рівня води і у малих річках району.

Внаслідок розливу р.Дністер підтоплено села Устечко, Іване-Золоте, Синьків, Виноградне, Зозулиці, Городок, Добрівляни.

📍Голова Заліщицької райдержадміністрації Володимир Шипітко спільно з керівником місцевого відділу ДСНС України Андрієм Пачвою терміново виїхали в с.Устечко щодо ліквідації наслідків стихії, – повідомляють в РДА.

👉Станом на сьогодні підтоплено 3 домогосподарства с.Устечко. 4 сім’ї евакуйовано (8 чол.). Значна кількість присадибних ділянок та сільсьгосподарських угідь також підтоплено. Заліщицькою райдержадміністрацією цілодобово проводиться моніторинг рівня води р.Дністер та вживаються всі заходи щодо мінімізації наслідків стихії