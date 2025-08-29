Увага, розшук! На Тернопільщині зникла Марія Ногас

🔴 УВАГА! РОЗШУК! 🔴

Працівники відділення поліції №1 (м. Тернопіль) встановлюють місцеперебування Ногас Марії Михайлівни, 1979 року народження, жительки села Мшанець Білецької територіальної громади.

Жінка ще 12 серпня вийшла з дому та досі не повернулася.

Прикмети: зріст близько 175 см, худорлявої статури, волосся русяве.

Була одягнена у светр та рожеві тапочки.

Правоохоронці звертаються до всіх громадян із проханням: якщо вам відома будь-яка інформація про місцеперебування розшукуваної – телефонуйте за номерами: 096-637-09-65, 068-502-10-54 або на спецлінію 102!