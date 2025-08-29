Ангелом додому повертається захисник Володимир Шаркий з Тернопільщини

В кременецьку громаду надійшла трагічна звістка про те, що помер 28.08.2025 р., під час перебування на заняттях з вогневої підготовки, солдат, житель с. Гаї, ШАРКИЙ Володимир Миколайович, 1982 року народження. Смерть пов’язана з виконанням обов’язків військової служби. Повідомляє міський голова Андрій Смаглюк.



Зустріч загиблого Героя завтра, 30 серпня 2025 року (субота):

о 14:00 год. зустріч біля Трьох Валетів;

о 14:30 год. прощання на Майдані Волі.

Опісля траурний кортеж прямує до родинного дому с. Гаї, де відбудеться літія.



Похорон захисника відбудеться таким чином:

31 серпня (неділя) о 10.30 год. в родинному домі, опісля чин похорону відбудеться в Свято-Михайлівському Храмі села Гаї.

Поховання відбудеться на кладовищі в селі Гаї.

Прохання гідно зустріти та вшанувати Героя, який віддав своє життя за волю та незалежність України 🇺🇦

Поділіться:









