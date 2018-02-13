Власників корів на Тернопільщині закликають об’єднуватись у кооперативи

Молоко ІІ сорту офіційно припинять приймати з 1 липня 2018 року. З цього дня в Україні набирає чинності новий Держстандарт (ДСТУ), за яким молокопереробні підприємства прийматимуть лише молоко екстра-класу, а також вищого та першого. Лабораторні дослідження свідчать про те, що в особистих селянських господарствах продукт зазвичай другосортний. Дорожче, ніж 5 грн. за 1 л його не приймають.

До 1 липня селянам пропонують зробити молоко кращим, придбавши апарати для доїння.

У Держспоживслужбі Тернопільської області вважають: це – не розкіш, а засіб підвищення якості молока.

– Селянським господарствам треба звернути увагу на зменшення забрудненості молока. Для цього потрібно дотримуватись елементарної гігієни: доїти корову чистими руками або в рукавичках, мити вим’я, дотримуватись вимог при фільтруванні молока, мати чистий посуд. Ідеальний варіант – молоко доїти апаратом, тоді злити в холодильне обладнання і перевезти на переробне підприємство, – говорить І заступник начальника Держспоживслужби в області Володимир Богонос.

Коштує апарат для доїння від 4 600 до 11 000 грн. Для власників трьох і більше корів держава відшкодовує 5 000 грн. за апарат. За словами заступника директора департаменту АПК Тернопільської облдержадміністрації Володимира Стахіва, вартість апаратів торік частково відшкодували 60-м особистим селянським господарствам області на суму 300 000 грн.

– Цього року просимо збільшити суму із 300 до 500 000 грн. і будемо приймати документи від селян, хто купив у попередньому році і в поточному, і будемо відшкодовувати по 5 000 грн., – розповідає Володимир Стахів.

Власників корів також спонукають об’єднуватися в кооперативи. В.Стахів зазначає, учасники кооперативу будуть у більш виграшному становищі щодо ціни молока. Наразі на Тернопільщині створено 32 сільськогосподарських кооперативи різних напрямків.