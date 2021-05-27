В Тернопільській ОДА налагоджують економічні взаємовідносини з Республікою Узбекистан

Під час зустрічі підприємці змогли презентувати свій бізнес та обговорити можливості співпраці двох країн, напрямки роботи та підтримки експортного потенціалу виробників.

«Зустрічі, коли ми спершу обговорюємо наміри з владою, а потім разом із представниками бізнесу вибудовуємо конкретну співпрацю, дають позитивний результат. Так ми можемо перейти до дій, щоб розвивати подальше співробітництво між країнами та розширювати доступи до ринків. Адже Україна для Узбекистану є вікном у Західну Європу, а Узбекистан для України доступом до Азії. Ми можемо стати партнерами, які не лише допомагатимуть один одному розвиватися, а й освоювати нові ринки», – зазначив Віктор Устенко.

Найбільш перспективними напрямками співпраці є: інвестування у сільське господарство області, в частині новітніх технологій; інвестування в харчову переробну галузь; створення спільних підприємств з переробки сільськогосподарської продукції; експорт яловичини та олійних культур. Також перспективним напрямком українсько-узбецької співпраці в гуманітарній сфері є освіта.

Як зазначив Надзвичайний і Повноважний Посол Республіки Узбекистан в Україні Алішер Курманов, побувавши на декількох підприємств Тернопільської області він був вражений. У більшості технологія виробництва така як і в Західній Європі, що і забезпечує якісний продукт.

«Структура економіки України та Узбекистану не є конкурентними, вони взаємодоповнюючі. Ви аграрна країна, ми також. Ми можемо говорити не лише про аграрну сферу, а про промислову, ІТ-сфери. Всюди є точки дотику. Сьогодні у нас завдання сприяти розвитку бізнесу. Ми завжди готові зустрітися з представниками бізнесу Тернопільської області, поспілкуватися та обдумати шляхи співпраці. Не виключено, що в майбутньому ми відкриємо спільні підприємства у Тернопільській області, та навпаки», – каже Алішер Курманов.

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