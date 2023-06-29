Вакантні посади заступників: начальник Володимир Труш розповів чи будуть нові призначення

Із березня 2023 року в Тернопільській обласній військовій адміністрації вакантні посади заступників начальника, що обіймали посадовці, яким 26 червня повідомили про підозру у вимаганні хабаря в підприємця. Кореспонденти Суспільного запитали начальника Тернопільської ОВА Володимира Труша, чи будуть найближчим часом нові призначення на ці посади.

“Із березня місяця, відколи з ними немає трудових відносин і вони не працюють в ОДА, ми якось працюємо. Будуть вакантні посади, вони і на сьогоднішній день теж є, з березня відповідно 2023 року, ми не оголошували конкурс, бо справляємося з тою роботою, з тим об’ємом, ті заступники, які є зараз, і я працюю. Ясно, що працювати стало важче, тому що ми більше затягуємо на себе роботи, більше включаємося, але сьогодні такий час, що я вважаю, що це можливо зробити. Якщо буде необхідність, відповідно будемо брати заступників”.

Володимир Труш сказав, що пропозицій на посаду заступників не отримував.

“Нам з березня місяця нічого не заважало взяти інших заступників і сьогодні теж. Якщо вас цікавить доля, знову ж таки ті скандали, інтриги, чи будуть заступники чи нє, відслідкуйте на офіційному сайті, буде потреба, буде виставлено. Тобто, на сьогодні є вакансій багато. Я жодної пропозиції від громадян Тернопільської області України на посаду заступника з березня не отримав”.

Віктор Устенко, Володимир Труш, Любов Гадомська. Суспільне Тернопіль

На запитання, де несли службу заступники Володимира Труша, яких затримали за вимагання хабаря у підприємця, начальник ОВА відповів:

“У 105-й бригаді територіальної оборони, а саме, ви можете звернутися за коментарями, тому що я не знаю, чи маю право оголошувати, де вони проходили, були учасниками бойових дій”.