Комунальні підприємства Тернополя запрошують на роботу: перелік актуальних вакансій та контакти

Комунальні підприємства Тернополя запрошують на роботу фахівців різних професій. Наразі вакансії відкриті у чотирьох комунальних підприємствах міста, зокрема у сферах громадського транспорту, водопостачання, зовнішнього освітлення та теплопостачання. Підприємства потребують електромонтерів, слюсарів, електрогазозварників, машиністів та інших технічних спеціалістів.

Перелік актуальних вакансій:

1. КП «Тернопільелектротранс»

Підприємство запрошує на роботу:

майстра з діагностики та налагодження електронного устаткування автомобільних засобів;

слюсаря-електрика з ремонту електроустаткування рухомого складу;

слюсаря з ремонту колісних транспортних засобів;

електромонтера з ремонту та монтажу кабельних ліній;

електромонтера з ремонту та обслуговування електроустаткування;

електромонтера контактної мережі;

електрогазозварника;

слюсаря з механоскладальних робіт;

слюсаря-електрика з ремонту електроустаткування автомобілів.

Телефон відділу кадрів: (0352) 43-62-88.

2. КП «Тернопільводоканал»

На підприємстві відкриті вакансії:

слюсаря аварійно-відновлювальних робіт;

слюсаря-ремонтника;

електромонтера з ремонту та обслуговування електроустаткування;

електрогазозварника;

машиніста екскаватора;

токаря.

Телефон відділу кадрів: (0352) 52-52-20.

3. КП «Тернопільміськсвітло»

Підприємство шукає:

електромонтера з експлуатації розподільних мереж (4-го розряду);

слюсаря-електрика з ремонту електроустаткування (3-го розряду).

Телефон відділу кадрів: (0352) 52-31-73.

4. КП «Тернопільміськтеплокомуненерго»

На підприємстві є потреба у таких працівниках:

електромонтері з ремонту та обслуговування електроустаткування;

слюсарі з контрольно-вимірювальних приладів та автоматики;

слюсарі з експлуатації та ремонту газового устаткування;

електрогазозварнику;

електрогазозварнику ручного зварювання;

слюсарі з ремонту устаткування теплових мереж;

слюсарі з ремонту устаткування котельних та пилопідготовчих цехів;

машиністі автомобільного крана;

машиністі екскаватора.

Телефон відділу кадрів: (0352) 25-25-39.

Зацікавленим у працевлаштуванні необхідно звертатися безпосередньо у відділи кадрів відповідних комунальних підприємств за вказаними телефонами. Там можна отримати детальну інформацію про умови роботи, вимоги до кандидатів, графік роботи та оплату праці.