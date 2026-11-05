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Комунальні підприємства Тернополя запрошують на роботу: перелік актуальних вакансій та контакти

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робота

Комунальні підприємства Тернополя запрошують на роботу фахівців різних професій. Наразі вакансії відкриті у чотирьох комунальних підприємствах міста, зокрема у сферах громадського транспорту, водопостачання, зовнішнього освітлення та теплопостачання. Підприємства потребують електромонтерів, слюсарів, електрогазозварників, машиністів та інших технічних спеціалістів.

Перелік актуальних вакансій:

1. КП «Тернопільелектротранс»

Підприємство запрошує на роботу:

  • майстра з діагностики та налагодження електронного устаткування автомобільних засобів;
  • слюсаря-електрика з ремонту електроустаткування рухомого складу;
  • слюсаря з ремонту колісних транспортних засобів;
  • електромонтера з ремонту та монтажу кабельних ліній;
  • електромонтера з ремонту та обслуговування електроустаткування;
  • електромонтера контактної мережі;
  • електрогазозварника;
  • слюсаря з механоскладальних робіт;
  • слюсаря-електрика з ремонту електроустаткування автомобілів.

Телефон відділу кадрів: (0352) 43-62-88.

2. КП «Тернопільводоканал»

На підприємстві відкриті вакансії:

  • слюсаря аварійно-відновлювальних робіт;
  • слюсаря-ремонтника;
  • електромонтера з ремонту та обслуговування електроустаткування;
  • електрогазозварника;
  • машиніста екскаватора;
  • токаря.

Телефон відділу кадрів: (0352) 52-52-20.

3. КП «Тернопільміськсвітло»

Підприємство шукає:

  • електромонтера з експлуатації розподільних мереж (4-го розряду);
  • слюсаря-електрика з ремонту електроустаткування (3-го розряду).

Телефон відділу кадрів: (0352) 52-31-73.

4. КП «Тернопільміськтеплокомуненерго»

На підприємстві є потреба у таких працівниках:

  • електромонтері з ремонту та обслуговування електроустаткування;
  • слюсарі з контрольно-вимірювальних приладів та автоматики;
  • слюсарі з експлуатації та ремонту газового устаткування;
  • електрогазозварнику;
  • електрогазозварнику ручного зварювання;
  • слюсарі з ремонту устаткування теплових мереж;
  • слюсарі з ремонту устаткування котельних та пилопідготовчих цехів;
  • машиністі автомобільного крана;
  • машиністі екскаватора.

Телефон відділу кадрів: (0352) 25-25-39.

Зацікавленим у працевлаштуванні необхідно звертатися безпосередньо у відділи кадрів відповідних комунальних підприємств за вказаними телефонами. Там можна отримати детальну інформацію про умови роботи, вимоги до кандидатів, графік роботи та оплату праці.

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