Комунальні підприємства Тернополя запрошують на роботу: перелік актуальних вакансій та контакти
Комунальні підприємства Тернополя запрошують на роботу фахівців різних професій. Наразі вакансії відкриті у чотирьох комунальних підприємствах міста, зокрема у сферах громадського транспорту, водопостачання, зовнішнього освітлення та теплопостачання. Підприємства потребують електромонтерів, слюсарів, електрогазозварників, машиністів та інших технічних спеціалістів.
Перелік актуальних вакансій:
1. КП «Тернопільелектротранс»
Підприємство запрошує на роботу:
- майстра з діагностики та налагодження електронного устаткування автомобільних засобів;
- слюсаря-електрика з ремонту електроустаткування рухомого складу;
- слюсаря з ремонту колісних транспортних засобів;
- електромонтера з ремонту та монтажу кабельних ліній;
- електромонтера з ремонту та обслуговування електроустаткування;
- електромонтера контактної мережі;
- електрогазозварника;
- слюсаря з механоскладальних робіт;
- слюсаря-електрика з ремонту електроустаткування автомобілів.
Телефон відділу кадрів: (0352) 43-62-88.
2. КП «Тернопільводоканал»
На підприємстві відкриті вакансії:
- слюсаря аварійно-відновлювальних робіт;
- слюсаря-ремонтника;
- електромонтера з ремонту та обслуговування електроустаткування;
- електрогазозварника;
- машиніста екскаватора;
- токаря.
Телефон відділу кадрів: (0352) 52-52-20.
3. КП «Тернопільміськсвітло»
Підприємство шукає:
- електромонтера з експлуатації розподільних мереж (4-го розряду);
- слюсаря-електрика з ремонту електроустаткування (3-го розряду).
Телефон відділу кадрів: (0352) 52-31-73.
4. КП «Тернопільміськтеплокомуненерго»
На підприємстві є потреба у таких працівниках:
- електромонтері з ремонту та обслуговування електроустаткування;
- слюсарі з контрольно-вимірювальних приладів та автоматики;
- слюсарі з експлуатації та ремонту газового устаткування;
- електрогазозварнику;
- електрогазозварнику ручного зварювання;
- слюсарі з ремонту устаткування теплових мереж;
- слюсарі з ремонту устаткування котельних та пилопідготовчих цехів;
- машиністі автомобільного крана;
- машиністі екскаватора.
Телефон відділу кадрів: (0352) 25-25-39.
Зацікавленим у працевлаштуванні необхідно звертатися безпосередньо у відділи кадрів відповідних комунальних підприємств за вказаними телефонами. Там можна отримати детальну інформацію про умови роботи, вимоги до кандидатів, графік роботи та оплату праці.