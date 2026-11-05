Понад 8,6 млрд грн єдиного внеску сплатили жителі Тернопільщини за 10 місяців

Упродовж січня-жовтня цього року платники Тернопільської області перерахували до бюджету 8 млрд 620,4 млн грн єдиного соціального внеску. Це на 1,6 млрд грн більше, ніж за відповідний період минулого року. Заплановані показники виконано на 106,4%, бюджет додатково отримав 519,1 млн гривень.

Лише у жовтні надходження ЄСВ склали 980,3 млн грн, що на 39,5% або ж на 277,4 млн грн перевищує показник жовтня 2025 року.

Звертаємо увагу, що своєчасна сплата ЄСВ забезпечує стабільну роботу системи соціального страхування та підтримку мільйонів українців у складні життєві моменти.

Ці кошти є фінансовим фундаментом для виплати пенсій, лікарняних, допомоги по безробіттю, вагітності та пологах, а також інших важливих соціальних видатків.