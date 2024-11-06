Міська рада спрямувала понад 8,5 млн грн. на садочки та школи Тернополя

6 листопада на черговому засіданні виконавчого комітету міської ради прийнято рішення про використання коштів бюджету розвитку.

Рішенням спрямовано кошти у сумі 8 525 929 гривень на потреби у школах та садочках Тернопільської громади. Зокрема, спрямовано 1 377 000 грн на придбання основних засобів та здійснення капітальних ремонтів – усунення аварійних ситуацій в закладах дошкільної освіти №№ 10, 14, 15, 19, 21, 22, 27, 30, 31, 32, 33.

Ще 7 148 929 грн спрямовано на придбання основних засобів та здійснення капітальних ремонтів – усунення аварійних ситуацій в закладах загальної середньої освіти:

• Тернопільському академічному ліцею «Українська гімназія» ім. Івана Франка;

• НВК ШПЛ №2; • ТЗОШ I-III ступенів №11; • ТЗОШ І-ІІІ ступенів №14;

• ТСШ І-ІІІ №17 ім. Володимира Вихруща з поглибленим вивченням іноземних мов;

• ТЗОШ І-ІІІ ступенів №19;

• ТЗОШ І-ІІІ ступенів №24;

• Тернопільському міжшкільному ресурсному центру ;

• Тернопільській початковій школі №3.