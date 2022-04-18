Весняний призов на Тернопільщині: що відомо

На Тернопільщині скасували весняний призов-2022. Про це Суспільному розповів начальник Тернопільського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Ігор Гусєв.

“На даний момент, призов призупинено, але є випадки, з яких ми чекаємо роз’яснень. Наприклад, юнак призовного віку своєчасно не надав документи стосовно своєї відстрочки. Згідно законодавства він потрапляє у розшук. На даний час він ці документи приносить, але надати йому законне право на відстрочку немає можливості. Я думаю, найближчим часом ми отримаємо відповідь, адже це проблема не лише Тернопільської області. Загалом, скасування весняного призову можна пояснити тим, що у Збройні сили України добровільно прийшло дуже багато громадян. У нас вистачає ресурсів, щоб поки відмовитися від строковиків. Зараз ми призиваємо по мобілізації, продовжуємо виконувати планові завдання. На даний час в області ми виконали план на 80%”.

Загалом в Україні передбачено чотири хвилі мобілізації, – повідомив Ігор Гусєв у програмі “Сьогодні. Головне”.

Суспільне Тернопіль Ігор Гусєв

“У нас є оперативний резерв першої черги. Ці люди одразу після виходу відповідного указу мають самостійно прийти до своїх військових «організмів», де вони несуть службу. Резерв другої черги – військовозобов’язані, яких ми призначали у певні військові частини за їхніми військово-обліковими спеціальностями. Є потім певні уточнення мобілізаційного плану. Десь людей деяких уже призвали, або з’явилися нові ваканти, тоді ця кількість може бути збільшена, або зменшена. Також ми призиваємо транспортні ресурси і це теж навантаження. Військові частини не можуть виконувати задачі без транспорту. Третя черга військовозобов`язаних – люди, які закінчили військові кафедри. І четверта черга – громадяни, які не мають вікових чи фізичних обмежень щодо призову на військову службу”.

За словами начальника Тернопільського обласного ТЦК СП Ігоря Гусєва, є громадяни, які самі виявляють бажання служити. Їм не відмовляють, якщо для цього немає вагомих причин. Також у Тернопільській області відбувається добір у бригади територіальної оборони.

Авторка Анжела Шова