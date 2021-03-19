14:00 | 19.03.2021
ГАРЯЧЕ:
Бесплатка. Дошка безкоштовних оголошень в Україні

ПОГЛЯД

Новини Тернополя. Тернопільські новини та події

Новини Тернополя 

Відомі тернополяни читатимуть твори для дітей в обласній книгозбірні

tata 0 Views Прокоментуй!

Сьогодні, 19 березня, у Тернопільській обласній бібліотеці для дітей відбудеться міжобласна акція «Березень! Читають всі!». Захід спрямований на промоцію читання. Відомі особистості Тернопільщини читатимуть вголос уривки літературних творів певного автора.

“Цьогоріч в центрі події — популярний український письменник сучасності, один з улюблених авторів дітей та підлітків Сергій Гридін та герой його пригодницької трилогії для дітей — комп’ютерний вірус Федько», — зазначають працівники бібліотеки.

Початок читань о 13:30 годині.

 
 
Шумы в голове – главный признак начала инсульта!
 
Украина запретила таблетки от давления!
 
Украина ввела запрет на таблетки от давления!
 
Пульсоксиметр по акції
 
Невероятно простой способ уберет варикоз полностью за 10 дней!
 
Дедовский способ выжечь грибок ногтей за сутки
 
В наявності
DS 3 Crossback
25 667$ • 710 530 грн
 Ціну знижено!
Fiat Doblo Panorama
18 026 $
17 303$ • 479 000 грн
Нові авто,
перевірені
людьми


Огурцы по кукурузе растут так быстро, что не успевают продавать! Добавляю перед посадкой по одной…
 
Ці українські дешеві таблетки розчистять судини та повернуть тиск в норму за місяць! Називаються…
 
Срочно к прочтению у кого болят суставы! Боли пройдут за сутки и навсегда, нужно…
 
Чтобы огурцы начали плодить по 10 кг в неделю, нужно перед посадкой в каждую ямку…
 
У кого болит спина или колени – прочитайте, пока не удалили! Суставы снова будут как 20 лет!
 
Поки не лопнула судина и не стукнув інсульт, привчіть себе випивати ці українські копійчані таблетки
 

Напишіть відгук

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

 

 

 

 
 
Вбиває навіть застарілий грибок
На ранок ноги будуть, як нові
 
У жінок неспроста широкі стегна
Те, чого чоловіки не знають, а повинні!
 
Немає зубів? Знайдено вихід!
Знімні вініри в 10 разів краще вставної щелепи!
 
Відчуваєте шум в голові-це початок інсульту!
Привчить себе випивати по 3 ст. л шипучою…
 
С 19 марта каждый пенсионер Украины
С больным сердцем и давлением выше 140/90 получит по три…
 
Спортивные курьёзы во всей красе
Которые вызывают “вау”
 

ПОШУК

  •  
  •  
  •  
 
 
 
 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *