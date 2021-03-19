Відомі тернополяни читатимуть твори для дітей в обласній книгозбірні

Сьогодні, 19 березня, у Тернопільській обласній бібліотеці для дітей відбудеться міжобласна акція «Березень! Читають всі!». Захід спрямований на промоцію читання. Відомі особистості Тернопільщини читатимуть вголос уривки літературних творів певного автора.

“Цьогоріч в центрі події — популярний український письменник сучасності, один з улюблених авторів дітей та підлітків Сергій Гридін та герой його пригодницької трилогії для дітей — комп’ютерний вірус Федько», — зазначають працівники бібліотеки.

Початок читань о 13:30 годині.